Jääkiekon SM-liiga otti tälle kaudelle käyttöön niin sanotut tuomareiden kuulutukset. Uudistuksessa pelin päätuomarit ilmoittavat muun muassa jäähytilanteet koko hallille ja ottelulähetykseen mikrofonien kautta. Tähän liittyen keskiviikon kierroksella koettiin varsin hilpeä hetki.
Sellainen tuli vastaan Lappeenrannassa, missä SaiPa isännöi huippumittelössä Tapparaa. SaiPa sai kamppailun toisessa erässä tuplajäähyn, kun Saku Salminen sai kaksiminuuttisen korkeasta mailasta ja Antti Kalapudas sai kaksiminuuttisen koukkaamisesta.
Ottelun toinen päätuomari Petri Lindqvist rupesi kuuluttamaan tuomioita. Silloin koko halliin ja ottelulähetykseen kantautui varsin hilpeä ilmoitus.
– Mene istumaan sinne! Lindqvist huusi raivokkaasti SaiPan pelaajalle.
Video kyseisestä hetkestä näkyy jutun yläreunasta.
SaiPa onnistui tappamaan jäähyt, minkä lisäksi se iski vielä erän lopulla alivoimamaalin. Siitä vastasi Eero Klintrup.
Tappara otti lopulta dramaattisen voiton, kun Jesper Mattila iski loppuhetkillä 3–2-maalin.