Elisan muutosneuvottelut ovat päättyneet.

Elisa vähentää muutosneuvottelujen seurauksena 347 työpaikkaa Suomessa, yhtiö kertoi tiedotteessaan torstaina. Kaikkiaan työpaikat konsernissa vähentyvät 357:llä.



Aloittaessaan muutosneuvottelut Elisa kertoi, että ne voivat johtaa enintään 450 työpaikan vähennykseen. Yhtiö kertoi haluavansa yksinkertaistaa toimintojaan ja lisätä tuottavuutta. Tietoliikenne- ja digitaalisia palveluja tuottava Elisa kertoi tuolloin, että yhtiöllä on Suomessa noin 4 700 työntekijää.



Kyseessä oli Ammattiliitto Pron mukaan jo yhdestoista kerta tänä vuonna, kun Elisassa käydään muutosneuvottelut. Elisan vertailukelpoinen liikevoitto ja liikevaihto kasvoivat heinä–syyskuussa.