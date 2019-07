Hiljainen naapurusto Laajasalossa järkyttyi "Enon" seksuaalirikoksista – samassa bändissä jamitellut mies: "Hän oli tosi omituinen kaveri"

Rikosten uhreiksi on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan joutunut ainakin kaksitoista tekoajankohtana alaikäistä tyttöä.

On kylmäävää ajatella, että samassa lapsiperheiden suosimassa pihapiirissä on asunut mies, jota epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, summaavat asukkaat.

Tunnetaan naapurustossa "kitaramiehenä"

Mies on pitänyt sinänsä matalaa profiilia. Monet laajasalolaiset eivät edes kuvaa katsoessaan muista nähneensä miestä, mutta kertovat järkyttyneensä kuultuaan naapurustossa tapahtuneen järkyttäviä tekoja.

Eno-nimitys on poliisin mukaan peräisin lapsilta. MTV:n haastattelemat naapuruston asukkaat taas viittavat mieheen "kitaramiehenä".

Mies tunnetaan Helsingin muusikkopiireissä ja tämä on tavattu jamittelemassa useissa pubeissa viime vuosina.

Muusikkotuttava: "tosi omituinen kaveri"

– En tiennyt, minkä ikäinen hän oli, niin tämä tuli täytenä yllätyksenä! Hän yritti pukeutua kuin nuoret ja käyttäytyi kuin nuori, se oli vähän outoa. Ei millään olisi uskonut, että hän on syntynyt 50-luvulla.

Mies oli jutellut tapauksesta muusikkotuttaviensa kanssa sen jälkeen, kun "Enon" kuva julkaistiin ja uutisoitiin mediassa. Järkytys on ollut kova.

– Aika monet meistä on sen ikäisiä, että on jo lapsia, niin on se (uutinen) otettu aika huonosti vastaan. Vaikka se vähän omituinen kaveri oli, niin ei osattu yhtään kuvitella, että jotain tällaista paljastuisi.