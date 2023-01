Jari Isometsä tekee ehdottaman linjauksen Johannes Hösflot Kläbosta ja nauraa perään – "Ei voita"

Takana on viisi otatusta tämän kauden Tourilla. Kläbo on voittanut niistä jokaisen.

Lauantaina ohjelmassa on 15 kilometrin yhteislähtökisa perinteisellä. Kläbo on yksi suosikeista tuloskuntonsa ja huiman kirikykynsä ansiosta.

– Se on täysin realistista. Perttu on ok kunnossa, siellä on väsyneitä miehiä ladulla ja osanottajakaarti alkaa olla aika pieni. Kymppisakkiin hiihtäminen on siis aika paljon helpompaa kuin normaalissa maailmancupin kisassa, Isometsä summaa.