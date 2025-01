Jari Isometsä: Tuntuu pettymykseltä

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo, että Kerttu Niskasen neljäs sija Tour de Skin naisten kokonaiskilpailussa tuntuu vahvan alun jälkeen pettymykseltä.

Niskanen rykäisi Tour de Skin käyntiin mainiosti. Vapaan sprintistä irtosi Toblachissa yhdeksäs sija. Sen jälkeen hän sivakoi 15 kilometrin perinteisen kisassa toiseksi, 20 kilometrin vapaan kisassa kolmanneksi ja piti kolmannen sijan myös 15 kilometrin perinteisen takaa-ajossa. Niskanen oli vahvasti mukana taistelussa palkintokorokesijoituksista.

Sitten siirryttiin Val di Fiemmeen. Perinteisen sprintissä Niskaselle tuli 22:s sija. 10+10 kilometrin yhdistelmäkisassa hän oli kuudes. Loppunousuun huipentuneella päätösetapilla Niskanen hiihti seitsemänneksi. Tourin kokonaiskilpailussa hänelle tuli neljäs sija, jolle hän oli pudonnut kolmospaikalta yhdistelmäkisan jälkeen.

– Kirkkaimpana hiihtona oli 20:n vapaa, jossa hän otti ensimmäisen maailmancupin palkintopallisijoituksen vapaalla Muutenkin Toblachissa oli hyvää tekemistä, mutta sen jälkeen tuli selvästi väsy puseroon. Val di Fiemme oli vaisumpaa, Jari Isometsä ruotii.

Naisten Tour de Skin voitti Therese Johaug. Norjan maajoukkuekaveri Astrid Öyre Slind sijoittui toiseksi ja Yhdysvaltain Jessie Diggins kolmanneksi.

Niskasella ja Johaugilla toisin päin

Isometsä painottaa, että on hyvä huomioida myös hiihtäjän vahvuudet: Toblachin ladut sopivat paremmin Niskaselle.

– Kun ajatellaan toisin päin, Toblachin ladut eivät ole Johaugin vahvuus, koska ne ovat vähän liian helppoja. Kun mentiin Val di Fiemmessä jyrkkäpiirteisempiin nousuihin, Johaug jylläsi. Kertun kohdalla oli vähän toisinpäin.

Johaug voitti viimeiset kaksi etappia.

Niskasen kokonaisuuden Isometsä kiteyttää seuraavasti:

– Sen alun jälkeen neljäs sija tuntuu vähän pettymykseltä, mutta on se nyt kuitenkin aika hyvä.

Pärmäkoskesta laimea maku

Krista Pärmäkoski hiihti tasapaksulla Tourilla yhdeksänneksi, toiseksi parhaaksi suomalaiseksi. Isometsä huomioi, että naisen etappisijoitukset pysyivät kymmenen pinnassa sprinttejä lukuun ottamatta.

– Krista on ollut lähes aina vahva Toureilla ja pärjännyt hyvin. Varmaan hänelle itselleenkin jäi nyt laimea maku. Ihan ok koko ajan, mutta yhtään huippuhiihtoa ei tullut.

Tour oli kokonaissijoitukseltaan Pärmäkosken uran huonoin. Aiemmin hän oli kehnoimmillaan sijoittunut kahdeksanneksi.

Vermeulen piristysruiske

Mika Vermeulen hiihti Tour de Skin loppunousun maaliin toisena ja ylsi samalle sijalle myös kiertueen kokonaiskilpailussa.

Miehissä Tour lässähti Isometsän näkemyksen mukaan Norjan Harald Östberg Amundsenin poisjääntiin sairastumisen vuoksi neljän etapin jälkeen. Amundsen oli tuolloin kolmantena. Voittaja oli sen jälkeen Isometsän sanoin tiedossa: Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Muista kärkisijoista nähtiin kuitenkin "ihan hieno kamppailu". Itävallan Mika Vermeulen nousi väkevällä päätösetapilla Tourin kolmannelta sijalta toiseksi ja Ranskan Hugo Lapalus viidenneltä sijalta kolmanneksi.

Takavuosikymmenien suomalaissuuruuden Mika Myllylän mukaan nimetty Vermeulen oli viime vuonna sijoittunut Tourilla kymmenenneksi. Hänellä oli ennen tätä kautta vain yksi maailmancupin palkintokorokesijoitus, mutta tältä Tourilta niitä tuli plakkariin kaksi lisää kahdella etappikakkossijalla.

– Vermeulen on vapaalla ollut aikaisemminkin aina kärkitaistelussa, mutta tällä kaudella perinteinen on noussut ihan uudelle tasolle. Se mahdollisti tuon lopputuloksen. Hän oli piristysruiske – ennen Touria olisin veikannut, että hän on varmaan viiden porukoissa.

Krügerillä kosahti kaatumiseen

Isometsä uskoo, että Norjan Simen Hegstad Krüger olisi kyllä "ilman muuta tapellut itsensä palkintopallille Tourilla", jos hän ei olisi kaatunut eilisessä yhdistelmäkilpailussa perinteisen osuudella kärjestä.

Kovan iskun palleaan saanut Krüger jäi kyseisellä etapilla lopulta yli neljä minuuttia kärjestä, mutta tänään hän voitti loppunousun. Tourin kokonaistilanteessa mies jäi nyt 22:nneksi, lähes kuusi minuuttia kärjestä.

– Krüger olisi tapellut itsensä palkintopallille ilman muuta Tourilla, jos ei olisi kaatunut.

– Tour on just tuollainen kilpailu. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun joku hiihtäjä kokee jonkinlaisen kohtalon. Nyt se oli Krüger.

– Muistan, kun Diggins taisteli yksi vuosi palkintopallisijoituksesta. Toiseksi viimeisessä kilpailussa Val di Fiemmessä USA:n joukkueen voitelu meni täysin pieleen, minkä myötä hän hiihti perinteisen 15 kilometriä pitämättömillä suksilla ja tippui sen takia. Tourilla pitää seitsemän kertaa onnistua.

Arsi Ruuskanen oli parhaana suomalaismiehenä Tourilla 19:s.