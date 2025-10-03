Hiihtoliitto ja sen entinen toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen ovat päässeet sovintoon työsuhderiidassa, Hiihtoliitto kertoo.
Osapuolet löysivät sovun käräjäoikeuden sovintomenettelyssä. Näin Hämäläinen luopuu kanteestaan. Hämäläinen haastoi keväällä Hiihtoliiton oikeuteen, koska näki liiton päättäneen hänen työsuhteensa perusteettomasti.
Hämäläinen toimi Hiihtoliiton toiminnanjohtajana vuosina 2019–2024. Hiihtoliitto irtisanoi hän työsuhteensä keväällä 2024.
– Kaikkien osapuolten näkökulmasta on harmillista, että tämän asian käsittely on venynyt näin pitkälle. On kuitenkin erinomaista, että asiassa saavutettiin yhteisymmärrys ja pääsemme keskittymään tulevaisuuteen, osapuolet kommentoivat Hiihtoliiton tiedotteessa.
Hiihtoliiton mukaan sovintosopimus on salassa pidettävä.