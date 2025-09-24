HIFK:n tuore hyökkääjävahvistus Jere Karjalainen pääsee heti ykkösketjuun, kun HIFK isännöi Pelicansia.

Karjalainen hyökkää illan ottelussa yhdessä Jori Lehterän ja Sebastian Revon kanssa.

Myös toinen tuore vahvistus puolustaja Kalle Ervasti pääsee heti irti HIFK-paidassa. Ervasti puolustaa HIFK:n kakkosparissa yhdessä Niklas Nykyrin kanssa.

Pelicansin kokoonpanosta ovat alkuviikon aikana pudonneet Miro Väänänen ja Aidan Dudas.

Oulussa 20-vuotias Visa Vedenpää aloittaa ensimmäistä kertaa Kärppien maalin suulla, kun Kärpät isännöi Lukkoa. Vedenpää sai tulikasteensa SM-liigassa jo lauantaina, kun hän korvasi kaukalossa loukkaantuneen Niklas Rubinin. Kärppien luukkuvahtina toimii 18-vuotias Jester Rossi.

Myös Lukko on ottelussa yhä ilman ykkösvahtiaan Antti Raantaa ja torjuntavastuuta kantaa Daniel Salonen.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

SM-liigan ottelut keskiviikkona:

HIFK–Pelicans

Ilves–JYP

KalPa–Ässät

Kiekko-Espoo–SaiPa

KooKoo–TPS

Kärpät–Lukko