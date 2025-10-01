Jääkiekon SM-liigassa painellaan keskiviikkoillan ratoksi neljän ottelun kierros.

HIFK isännöi KooKoota. Valtavasta loukkaantumissumasta kärsivät helsinkiläiset joutuvat tulemaan tänään toimeen myös ilman hyökkääjä Sebastian Repoa. Hänen paikkansa ykköskentässä ottaa Daniel Mäkiaho.

Puolustaja Aron Kiviharju on yllättäen mukana kokoonpanossa. Hänen toipumisennusteensa ennakoi alun perin paluuta vasta parin-kolmen viikon päästä. Kiviharju on merkitty kolmospariin Niklas Nykyrin vierelle.

HIFK:n uusimmat pakkihankinnat Ilari Kapanen ja Matias Rajaniemi ovat niin ikään jo pelaavassa remmissä. Lauantaina TPS-ottelussa loukkaantunut Bruno Jalasti on pudonnut joukoista.

Sarjajumboksi valahtanut Ilves vierailee Vaasassa. Tamperelaisten uusin hätävärväys, hyökkääjä Joel Kerkkänen, on heti mukana. Hän hyökkää kolmannessa kentässä Julius Hermosen ja Erik Borgin kanssa. Viime ottelun sivussa ollut maalivahti Dominik Palvat palaa tolppien väliin.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

Keskiviikon Liiga-kierros:

HIFK–KooKoo

Kärpät–Pelicans

SaiPa–HPK

Sport–Ilves