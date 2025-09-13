Helsingin IFK:n pelaajahaasteet saivat jatkoa, kun Petteri Lindbohm, Panu Mieho ja Niko Hovinen putosivat helsinkiläisten kokoonpanosta.
Ykkösvahti Hovinen oli alunperin ilmoitettu aloittavaksi maalivahdiksi perjantaina Kiekko-Espoota vastaan pelattuun otteluun, mutta maalilla torjuikin Paavo Kohonen.
Hovinen ei ole tänään lauantaina lainkaan mukana HIFK:n kokoonpanossa, kun HIFK matkustaa Lahteen Pelicansin vieraaksi. HIFK:n maalilla torjuu perjantain tapaan Kohonen nuoren Rastislav Eliasin avatessa luukkua.
Hovisen lisäksi myös luottopelaajat Petteri Lindbohm ja Panu Mieho uupuvat helsinkiläisten kokoonpanosta. Lindbohm loukkaantui ikävän näköisesti perjantaina Kiekko-Espoo -ottelussa.
HIFK on kärsinyt jo heti alkukaudella rajuista poissaoloista, sillä jo entuudestaan Iiro Pakarinen, Jere Somervuori, Ilari Melart, Juhani Jasu, Arttu Kärki, Valtteri Piironen ja Sebastian Repo olivat loukkaantumisten takia sivussa.
HIFK:n vastustajan Pelicansin riveissä nähdään yksi SM-liigadebytantti, kun joukkueen tuore ruotsalaisvahvistus Lucas Edmonds pelaa ensimmäisen ottelunsa turkoosipaidassa.
Lauantain SM-liigakierroksen ottelut:
HPK–Sport
KalPa–Tappara
Kiekko-Espoo–Ässät
KooKoo–SaiPa
Pelicans–HIFK
TPS–Lukko