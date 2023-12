Tappara-puolustajan sopimus on purettu

– Puolustustamme on vahvistettu kauden kuluessa kahdella uudella hankinnalla, minkä myötä Mannisen rooli on jäänyt kaavailtua pienemmäksi. Pelaajan kanssa käytyjen keskustelujen myötä olemme päätyneet yhteisymmärryksessä ratkaisuun, että sopimuksen purkaminen on molemmille osapuolille paras ratkaisu, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa sanoo seuran tiedotteessa.