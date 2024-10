Hevi reissu -elokuvalla on yllättävä ja vahva fanikunta kaukana Suomesta: "Katsovat hahmoiksi pukeutuneina sing-along -näytöksiä"

Ensi-iltansa jälkeen ensimmäinen osa on takonut hyvää tulosta sekä kotimaassa että maailmalla. Hevi reissu on myyty Holopaisen mukaan ainakin 70 maahan.

– Katsovat hahmoiksi pukeutuneina tämmöisiä sing-along -näytöksiä. Sieltä on tullut mahtavaa kuvamateriaalia ja on kuulemma ravintolassakin menu nimetty bändin mukaan, siellä on poroverikastikkeet ja näin poispäin. Tämmöistä se on ollut, Holopainen jatkoi.