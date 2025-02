Herttuatar Meghanin uusi brändinimi on jo käytössä vaatemerkillä – lisäksi logo muistuttaa espanjalaisen pikkukaupungin vaakunaa

Herttuatar Meghanin uuden lifestylebrändin ympärillä kuohuu.

Herttuatar Meghanin uuden lifestylebrändin nimi As Ever on jo käytössä vaatemerkillä, joka toimii New Yorkissa ja New Jerseyssä. Asia on nostettu tikunnokkaan sosiaalisessa mediassa. Meghania on syytetty nimen varastamisesta ja ihmetelty, eikö hän ole koskaan tehnyt yrityshakua.

Meghanin brändi keskittyy ruokaan, puutarhanhoitoon, harkittuun elämään ja ilon löytämiseen arjesta ja se lanseerataan virallisesti keväällä 2025.

Hän paljasti uuden nimen äskettäin Instagramissa.

– Jotkut teistä ovat ehkä kuulleet kuiskauksia siitä, mitä olen luomassa. Olen innoissani voidessani esitellä teille As Ever -brändin, jonka olen luonut ja johon olen vuodattanut sydämeni, Meghan kirjoitti.

Vuonna 2017 lanseerattu vaatemerkki As Ever julkaisi lausunnon aiheesta Instagramissa.

– Haluan kiittää kaikkia vanhoja ystäviä, jotka tuntevat ja rakastavat pientä perhebrändiämme As Everiä, ja myös tervehtiä kaikkia niitä, jotka ovat juuri tulleet tietoisiksi olemassaolostamme. Viimeisten 36 tunnin aikana on tullut valtavasti tukea ja huolta viimeaikaisista tapahtumista nimimerkkimme ympärillä. Olemme tietoisia. Emme ole sidoksissa, vaatebrändin toinen perustaja Mark Kolski kirjoitti.

Kolski kertoi myöhemmin Daily Mailille, että hän sai tietää Meghanin uudesta yrityksestä, kun ystävä otti häneen yhteyttä, ja että hän aikoo hankkia neuvoja mahdollisimman monelta ammattilaiselta.

Meghanin brändin logo muistuttaa myös erehdyttävästi pienen mallorcalaisen kaupungin Porreresin vaakunaa. Molemmissa on palmu ja kaksi lintua.

Kaupungin pormestari Xisca Mora kertoi Daily Mailin mukaan espanjalaiselle El País -sanomalehdelle, että vaikka kaupunki ei voi ryhtyä oikeustoimiin väitetyn plagioinnin vuoksi, he vaativat logon poistamista.

