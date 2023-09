Herttuatar Meghan näyttäytyi ilman kihlasormustaan – tässä syy

Herttuatar Meghan nähtiin prinssi Harryn kanssa Invictus Gameseissa Düsseldorfissa, Saksassa, 13. syyskuuta. Tapahtuma on järjestyksessään kuudes ja Harryn järjestämä. Invictus Games on tarkoitettu haavoittuneille tai sairaille sotilaallisessa palveluksessa olleille henkilöille.

Meghanin sormessa ei kuitenkaan nähty hänen kolmikivistä kihlasormustaan. Peoplen saamien tietojen mukaan sormus on tällä hetkellä huollettavana, koska siitä on irronnut jokin osa.

Prinssi Harry on suunnitellut sormuksen Cleave & Companyn avulla. Cleave & Company on edesmenneen kuningatar Elisabetin säännöllisesti käyttämä koruyritys. Teetetyssä sormuksessa on suuri timantti, joka on peräisin Botswanasta, sekä kaksi kiveä suuremman timantin sivuilla. Kaksi muuta kiveä ovat prinsessa Dianan korukokoelmasta. Meghan ja Harry viettivät aikaa Botswanassa suhteensa alkuaikoina.