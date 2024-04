Herttuatar Meghan ja prinssi Harry valmistelevat kahta Netflix-sarjaa

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry valmistelevat Netflixin kanssa kahta uutta projektia.

Deadlinen mukaan pariskunnalla on kaksi ei-fiktiivistä projektia tuotannossa Netflixin kanssa. Ne ovat osa sopimusta, jonka Meghan ja Harry allekirjoittivat yhtiön kanssa vuonna 2020 Archewell Productions -yrityksensä kautta.

Ensimmäisessä sarjassa herttuatar juhlistaa ruoanlaittoa, puutarhanhoitoa, viihdyttämistä ja ystävyyttä.

Sen tuottaa Sony Pictures Televisionin The Intellectual Property Corporation, joka on muun muassa Hulu-suoratoistopalvelun The D'Amelio Show -sarjan ja A&E-televisioyhtiön Leah Remini: Scientology & the Aftermath -sarjan takana.

Meghan perusti hiljattain myös uuden yrityksen nimeltään American Riviera Orchard. CNN:n mukaan kyseinen yritys tarjoaa vähittäismyyntituotteita, kuten hilloja ja säilykkeitä, voita, astioita, ruokailuvälineitä, pöytäliinoja, keittokirjoja ja digitaalisia reseptitarjouksia.

Toisessa sarjassa seurataan ammattilaispoolon maailmaa. Sarja kuvataan pääasiassa Yhdysvaltain avoimissa poolomestaruuskilpailuissa Wellingtonissa, Floridan USPA National Polo Centerissä, ja siinä tutustutaan lajiin, joka tunnetaan ennen kaikkea esteettisyydestään ja sosiaalisesta puolestaan. Sarja avaa urheilun sisua ja intohimoa ja kuvaa pelaajia ja kaikkea sitä, mitä korkeimmalla tasolla kilpaileminen vaatii. Prinssi Harry tunnetaan innokkaana poolonpelaajana, ja häntä kuvataan usein pelaamassa kansainvälisesti.

Sarjan tuottaa Boardwalk Pictures -tuotantoyhtiö, joka on tuottanut muun muassa Netflixin Chef's Table -, Pepsi, Where's My Jet? - ja Sex, Love & Goop -sarjat.

Harry ja Meghan ovat myös mukana tuottamassa molempia sarjoja oman yrityksensä Archewell Productionsin kautta. Molemmat sarjat ovat tuotantojensa alussa.

Aiempia Netflix-sarjoja pariskunnalla on ollut vuonna 2022 Harry ja Meghan -dokumenttisarja. He tekivät myös Live To Lead -haastattelusarjan, jossa esiintyvät muun muassa ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ja yhdysvaltalainen journalisti Gloria Steinem. Lisäksi Harryn Heart of Invictus -dokumenttisarja käynnistyi vuonna 2023.

Viime vuonna kaksikko osti Carley Fortunen Meet Me At The Lake -romaanin elokuvaoikeudet. Kirja kertoo pariskunnasta, joka tapaa kolmekymppisenä, ja siinä käsitellään lapsuuden traumoja, kuten vanhemman menettämistä auto-onnettomuudessa, mielenterveyshaasteita ja synnytyksen jälkeistä masennusta.

