Prinssi Harry ja herttuatar Meghan julkaisevat jälleen uuden dokumenttisarjan Netflixissä

Pariskunnan operoima seitsenosainen Live to Lead -dokumenttisarja kattaa haastatteluja tunnettujen sekä inspiroivien johtajien sekä vaikuttajien kanssa, joihin lukeutuvat muun muassa edesmennyt Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg, Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sekä ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thurnberg .

Harry ja Meghan toimivat sarjan vastaavina tuottajina, ja se on tuotettu yhteistyössä Blackwell & Ruthin, The Nelson Mandela Foundation sekä pariskunnan oman tuotantoyhtiön Archewell and Cinetic Median kesken.