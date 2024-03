Herttuatar Meghan teki yllätyspaluun Instagramiin – lanseerasi uuden yrityksen

Herttuatar Meghan teki yllätyspaluun Instagramiin 14. maaliskuuta poistettuaan henkilökohtaisen tilinsä käytöstä vuonna 2018. Meghan on perustanut yrityksen nimeltään American Riviera Orchard. Profiilin biossa kerrotaan, että tili on Meghanin ylläpitämä ja se on perustettu tänä vuonna.