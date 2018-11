Suomi mainittu! Trumpin inspiroima haravahuumori nousi kansainväliseksi hitiksi – BBC: "He ovat olleet hämmästyneitä"

Nyt presidentti Sauli Niinistön vastaus Trumpin kommenttiin on levinnyt laajasti suurten mediatoimijoiden etusivuille. Niinistö sanoi eilen Ilta-Sanomille , ettei muista puhuneensa Trumpin kanssa haravoinnista maastopalojen ehkäisemiseksi.

Esimerkiksi New York Times ja CNN ovat nostaneet kommentit esille. He kertovat, ettei Niinistö muista puhuneensa haravoinnista.

BBC:n artikkelissa nostetaan Niinistön kommenttien lisäksi esiin suomalaisten hämmentyneet reaktiot sosiaalisessa mediassa. Uutinen on ollut aamulla sivuston luetuin, ja on nostettu pääuutisten joukkoon.

BBC nostaa uutisessaan useita suomalaisten Twitterissä julkaisemia kuvia, joiden innoittajana Trumpin lausunto on ollut.

Kaliforniassa Yhdysvalloissa on kärsitty viime aikoina rajuista metsäpaloista. Ainakin 77 ihmistä on kuollut ja yli 1 000 on kateissa.