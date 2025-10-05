Sunnuntain Huomenta Suomi -lähetyksessä nähtiin koskettava hetki, kun Noora Hautakangas liikuttui laulaja Ellinooran sanoista.

Yrittäjän ja vuoden 2007 Miss Suomen Noora Hautakankaan tarina koottiin yksien kansien väliin, ja syyskuussa päivänvalon näki Johanna Elomaan kirjoittama teos Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta.

Hautakangas vieraili sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen sohvilla kertomassa uudesta kirjastaan sekä siinä käsiteltävistä teemoista. Haastattelussa keskusteltiin muun muassa huijarisyndroomasta, yrittäjyydestä sekä Hautakankaan missiajoista.

Haastattelun aikana nähtiin koskettava hetki, kun Hautakangas yllätettiin hänen yhteistyökumppaninsa ja ystävänsä, laulaja-lauluntekijä Ellinooran videotervehdyksellä.

– Haluan kiittää sinua siitä, kuinka hienoa yhteistyötä olemme tehneet ja kuinka näkemyksellinen tekijä sinä olet, Ellinoora aloitti videolla.

Ellinoora puhui Hautakankaasta lukuisin kauniin sanankääntein. Hautakangas liikuttui kyyneliin kuunnellessaan laulajan sanoja.

– Okei, tällaisen sitten laitoitte, silminnähden häkeltynyt Hautakangas sanoi videotervehdyksen jälkeen kyyneleitään pyyhkien.

Ellinooran videotervehdyksen jälkeen juontaja Joanna Kuvaja esitti Hautakankaalle kysymyksen liittyen huijarisyndroomaan ja siihen, puskeeko se Hautakangasta haastamaan itseään.

Kesken vastauksen Hautakankaan ääni särkyi täysin ja hän puhkesi uudelleen kyyneliin.

Katso tunteikas tilanne yllä olevalta videolta!

Kaksiosaisen haastattelun näet kokonaisuudessaan alta.

8:03 Noora Hautakangas tavoittelee unelmiaan huijarisyndroomasta huolimatta

8:04 Häpeän kanssa kannattaa oppia elämään, sanoo Noora Hautakangas