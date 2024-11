Hennariikka Laaksola teki äitiyslomalta paluun Rantabaariin – näyttelijä taitaa myös viron kielen

– Tuntui kun olisi taas kotiinsa tullut. Täällä on niin kiva meininki. Ei voi sanoa, että jännittää, mutta on todella mielenkiintoista nähdä, miten Sofia on muuttunut. Viimeksi Sofian hahmolle oli tapahtunut niin paljon traumaattisia asioita ja hän oli aika masentunut. Nyt on erilaiset kuviot, Laaksola kertoi MTV Uutisille kuvauksien lomassa.