Henkilötunnuksia ehkä päätynyt vääriin käsiin Terveystalon ajanvarauksesta – yhtiö teki rikosilmoituksen tietojenkalastelusta

Yhtiö on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille ja ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle sekä Suomen kyberturvallisuuskeskukselle. Lisäksi asianosaisiin henkilöihin on oltu yhteydessä. Tietojenkalastelutapauksia on yhtiön mukaan alle kymmenen.