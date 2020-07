Helvetin enkeleiden laaja huumejuttu tänään käräjillä – syytettyjen hallussa yli sata kiloa huumeita, dynamiittia ja aseita

Hyvinkään käräjäoikeudessa käsitellään tänään kello 9 alkaen Helvetin enkeleiden kansainvälisiin huumebisneksiin kytkeytyviä törkeitä huumerikoksia, joiden keskiössä on lähes satakiloinen amfetamiinierä. Syytteessä on kaksi miestä, joista toinen on jengijäsen.