Helsinkiläispäiväkodin portilla ei panikoida, vaikka arki vaikeutuu – "Poika pääsee mummulle ja vaarille hengailemaan"

Suuri osa päiväkodeista on kiinni Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa keskiviikkona ja torstaina poliittisen lakon takia.

Moni lapsiperhe on joutunut keksimään korvaavia järjestelyjä varhaiskasvatukselle.

– Me olemme just lähdössä Tampereelle ajamaan. Poika pääsee sinne mummulle ja vaarille hengailemaan. Me saadaan puolison kanssa hoidettua hommat ja poika pääsee leikkimään sinne, poikaansa helsinkiläisestä päiväkodista hakemaan tullut Teemu Heljo kertoo MTV Uutisille.