Päiväkotien lakko PK-seudulla aloittaa tänään poliittisten lakkojen suman

Lakossa on mukana useita ammattiliittoja, joista OAJ ja Jyty ovat mukana vain tänään.



Kaikissa kaupungeissa osa päiväkodeista pyritään pitämään auki. Esiopetusta ei järjestetä lakkopäivinä.



Helsingissä suurin osa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta sekä kaikki leikkipuistot suljetaan lakkopäiviksi.



Espoossa pyrkimys on, että jokaisella palvelualueella olisi osa päiväkodeista auki klo 8–16. Vantaa toivoo perheiden järjestävän lasten hoidon itse, jos se vain on mahdollista.



Lapsia otetaan avoinna oleviin päiväkoteihin enintään sen verran kuin ryhmäkoko- ja henkilömitoitukset sallivat. Paikkoja ei voi varata etukäteen.