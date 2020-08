Helsinkiläiskartano haki työntekijää apinahommiin, jossa palkka ei päätä huimaa – rehellinen ilmoitus osoittautui hitiksi: ”Halusin välttää katteettomat odotukset romanttisesta kartanoelämästä”

Tuominen on toiminut puolisen vuotta yrittäjänä Jollaksen kartanossa. Komeata 400 neliömetrin kartanoa käytetään kokous- ja juhlatilana. Tuominen itse asuu vaimonsa kanssa kartanon pohjoispäädyssä sijaitsevassa kolmiossa. Lisäksi kartanossa on Tuomisen lisäksi myös toinen erillinen asunto, missä asuvat toiset vuokralaiset.

Tähän mennessä Tuominen on hoitanut itse kartanon toimintaan liittyviä juoksevia asioita, mutta aika on kortilla – etenkin kun hän työskentelee samaan aikaan myös suomalaisessa IT-yrityksessä. Perheeseen on lisäksi syntymässä esikoislapsi ensi kuussa.