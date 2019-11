Helsinkiläisestä yrityksestä katosi säteilylähteen sisältävä mittalaite, STUK on jättänyt poliisille tutkintapyynnön – "Voi olla terveydelle vaarallinen"

Kyseessä on nestepinnan korkeuden mittaamiseen käytetty mittalaite, jossa on säteilylähde.

Voi olla terveydelle vaarallinen



Kadonnut säteilylähde on terveydelle vaarallinen, jos sitä pidetään suojaamattomana esimerkiksi taskussa tai se on muuten hyvin lähellä kehoa.

– Itse säteilylähteen ulkonäkö ei juurikaan herätä huomiota. Se on noin aikuisen ihmisen etusormen kokoinen ja metallin värinen esine, kertoo STUK:n ylitarkastaja Siiri-Maria Aallos-Ståhl STUKista.

Voi olla kierrätysmetallin seassa

Yksi mahdollisuus on, että säteilylähde on joutunut kierrätysmetallin sekaan. Siinä tapauksessa kierrätysmetalliyrityksen työntekijät voivat altistua säteilylle, jos eivät huomaa tai ymmärrä olevansa tekemisissä säteilylähteen kanssa.

Aallos-Ståhl kuitenkin muistuttaa, että suomalaiset kierrätysmetalliyritykset ovat varautuneet hyvin säteilevän romun varalle ja niillä on esimerkiksi säteilyvalvontaportteja, jotka varoittavat, jos lastin seassa on radioaktiivisia aineita.

Poliisille on jätetty tutkintapyyntö

Kateissa olevan säteilylähteen radioaktiivinen aine on cesiumin isotooppi 137 ja säteilylähde on niin radioaktiivinen, että sen hallussapitoon tarvitaan STUKin antama lupa.

– Säteilylähteen katoaminen on Suomessa varsin harvinainen tapahtuma, huomauttaa Aallos-Ståhl.