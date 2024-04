Tuntematon säteilyn lähde poiki hätätilan Venäjällä – STUK arvioi, mistä voi olla kyse

Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass kertoi perjantaina, että Venäjän Habarovskin kaupunkiin on julistettu hätätila, koska alueelta löytyi tuntematon säteilyn lähde.

Säteilevää metalliromua?

– Alueella on teollisuutta ja metalliromuyritys. Oma arvaukseni on, että lähde on päätynyt vahingossa metalliromun sekaan, laboratoriojohtaja kertoo.