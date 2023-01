Helsinkiläisen toimiston vessassa epäillään salakuvatun puhelimella – mediayhtiö vahvistaa tehdyn rikosilmoituksen

– Yrityksen toimitiloihin on asennettu oikeudettomasti tekninen laite, joka mahdollistaa salakatselun. Poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, kuka sen on asentanut, miten se on asennettu tai mihin se on asennettu. Joka tapauksessa se on asennettu paikkaan, johon sellaista ei saa laittaa ja ilman yrityksen lupaa, sanoo tutkinnanjohtaja Pekka Seppälä STT:lle.