Mitä kauniimpaa, sitä kauheampaa – tämä on suomalaisen juhannuksen musta puoli

Valitettavasti kauan odotettuun keskikesän juhlaan mahtuu joka vuosi myös murheellisia tilastoja. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastojen mukaan Suomessa on viimeisten kymmenen vuoden aikana hukkunut juhannuksena keskimäärin kuusi ihmistä.

Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg toteaa tiedotteessa, että säällä on suuri vaikutus siihen, minkälaiseksi juhannus vesillä muodostuu.

– Kaunis ja lämmin sää saa ihmiset vesille, mutta viileämmillä alueilla on yleensä hiljaisempaa. Tulevaksi juhannusaatoksi monin paikoin luvatut ukkospuuskat voivat aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita, Stenberg varoittaa.

Tällainen on juhannuksen sää – Pekka kertoo, saadaanko sadetta vai poutaa

Miehet hukkuvat naisia useammin

Juhannuksena hukkuneista jopa 80 prosenttia on miehiä. Tilastojen mukaan vuodesta 1985 lähtien, kun juhannuksena hukkuneiden sukupuolta on alettu tilastoida, lähes joka vuosi on hukkunut enemmän miehiä kuin naisia.