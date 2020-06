Järkyttynyt silminnäkijä oli rannalla, kun 6-vuotias löydettiin kuolleena vedestä: "Rannalla on jyrkästi syveneviä kohtia ja sameaa vettä"

Syyllisyys iski: Miksi en huomannut?

Silminnäkijä kertoo, että tapauksen jälkeen häneen on iskenyt syyllisyyden tunne.

Hän kertoo, että Pikkukosken rannalla on jyrkästi syveneviä kohtia ja vesi on hyvin sameaa. Omia jalkojaankaan on vedessä vaikea nähdä.