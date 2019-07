Helsinkiläinen koulu muutettiin kolmen viikon aikana avaruusalukseksi – sadan hengen työryhmä masinoi roolipelille aivan uudenlaiset puitteet: "Olemme olleet luomassa ensimmäistä kertaa tämän mittakaavan peliä Suomessa"

Torpparinmäen koulu Helsingissä on aivan perinteinen suomalainen peruskoulu. Rakennus sijaitsee keskellä vehreää omakotitaloaluetta ja luokka-asteita löytyy aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen saakka.

Tämän kesän aikana koulu on kuitenkin saanut melkoisen muodonmuutoksen sisätiloihinsa. Peruskoulu on kolmen viikon aikana muovautunut aidonnäköiseksi avaruusalukseksi, jonka tarkoitus on viedä Odysseus-roolipeliin osallistuvat matkalle kohti tuntemattomia galakseja.