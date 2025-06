Mies yritti ampua vaimonsa Helsingin arvoalueella

Poliisin saavuttua paikalle ampuja oli kuollut.

Helsingin Hakaniemen Säästöpankinrannassa sijaitsevassa asunnossa oli tapahtua henkirikos varhain tänä aamuna, poliisi kertoo.

Poliisi epäilee, että vuonna 1959 syntynyt mies yritti ampua puolisonsa kiväärillä, mutta vuonna 1977 syntynyt nainen jäi eloon ja sai hälytettyä itselleen apua soittamalla hätäkeskukseen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että nainen loukkaantui kiväärin luodista vakavasti. Vastaavasta tilanteesta hengissä selviäminen ei ole mitenkään itsestäänselvää.

– Se on aina mahdollista, mutta kyllä siinä isot vaaran elementit on. Nytkin on kyse siitä, että ainakin tällä hetkellä hän on vakavasti loukkaantunut.

Poliisin saavuttua paikalle ampuja oli kuollut. Se tutkii asiaa tapon yrityksenä, mutta koska epäilty on kuollut, asia ei etene oikeuteen.

Lindholmin mukaan ampumisessa käytetty kivääri oli luvallinen. Asunnossa ei poliisin tietojen mukaan ollut tapahtumahetkellä muita henkilöitä. Pariskunnalla ei myöskään ole lapsia.

Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä. Säästöpankinranta sijaitsee Hakaniemen Siltasaaressa, joka on meren äärellä lähellä Helsingin keskustaa sijaitseva pieni saareke. Asuntojen keskimääräiset neliöhinnat ovat siellä useita tuhansia euroja korkeampia kuin Helsingissä keskimäärin.

