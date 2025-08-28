Lentokone törmäsi porrasautoon Helsinki-Vantaan lentokentällä

AOP Helsinki-Vantaa lentoasema kuvituskuva
Kiinalaisen Juneyao Airlinesin kone osui porrasautoon asematasolla. Kuvituskuva.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 28.08.2025 14:33(Päivitetty 45 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Matkustajakone on osunut porrasautoon Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Finaviasta kerrotaan, että ensitietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut.

Kiinalaisen Juneyao Airlinesin kone osui porrasautoon asematasolla, jonne koneet pysäköidään lennon jälkeen. Turma sattui ennen kello kahta iltapäivällä.

Finavian mukaan matkustajat ovat yleensä koneen tullessa pysäköintiin vielä sisällä koneessa. Lento oli Finavian tietojen mukaan saapunut Shanghaista.

Finaviasta ei osata arvioida, miten harvinaisia tämän kaltaiset tapaukset ovat.

