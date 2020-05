Värväävätkö uusnatsit toimintaansa myös kouluikäisiä lapsia? Ex-johtohahmo avaa mahdollisia syitä MTV Uutisten haastattelussa: "Kyse on uudesta piirteestä"

Myös Oulun poliisi vahvistaa saaneensa ilmoituksia alaikäisistä. Uusnatsien toiminnasta aiemmin irtautunut Suomen vastarintaliikkeen entinen johtaja kertoo haastattelussa MTV Uutisille, että alaikäisiin kohdistettu värväystoiminta näyttäisi olevan uusi toimintamalli uusnatsiliikkeessä.

Viime perjantaina uutisoitu uusnatsien kampanjointi alkoi lähes samanaikaisesti useilla eri paikkakunnilla ja on jatkunut aktiivisena jo yli viikon. Kotiin jaettavien lentolehtisten lisäksi myös erilaisten julisteiden ja tarrojen liimaaminen julkisilla paikoilla ja asuinalueilla on kiihtynyt.

Havaintoja on useista kaupungeista eri puolilla Suomea. Osa tarroista ja ilmoituksista on selvästi kohdennettu nuoriin. Oulun poliisi on saanut ilmoituksia alaikäisistä, jotka olisivat mukana toiminnassa.

MTV Uutisten haastattelema oululainen mies oli nähnyt viisi tai kuusi yläasteikäistä poikaa jakamassa kadun postilaatikoihin rasistista Kohti vapautta! -uusnatsiliikkeen materiaalia Oulun Kastellissa. Näköhavainto tapahtui keskiviikkona 29.4.2020.

Kohti vapautta! -uusnatsiliikkeen verkkosivustolla on myös vappuaattona julkaistu Oulussa kuvattu video, jossa nuorehkon oloisia henkilöitä kulkee aikuisen miehen kanssa jakamassa materiaalia. Ei ole varmuutta, onko kyseessä sama vai eri ryhmä kuin päivää aiemmin tehdyssä havainnossa.

Myös entinen uusnatsijohtaja Esa Holappa kertoo nähneensä videolla esiintyvän nelikon kuvaamassa omaa aktivismiaan Oulun kaupungilla 30.4.2020. Holappa kertoo, ettei osaa varmuudella arvioida heidän ikäänsä, mutta he näyttivät nuorilta, ehkä juuri ja juuri täysi-ikäisyyden rajoilla olevilta.

Entinen uusnatsipomo jätti liikkeen

Esa Holappa on uusnatsijärjestö Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) perustaja ja hän toimi liikkeen johtajana vuosina 2008–2012. Sen lisäksi hän vaikutti Ruotsin ja Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) riveissä vuosina 2009–2014.

Oltuaan uusnatsitoiminnassa mukana 15 vuotta, Holappa alkoi irtautumaan uusnatsiliikkeestä. Vuonna 2016 hän kirjoitti kirjan elämästään uusnatsijärjestöissä, jonka julkaisun yhteydessä hänen irtaantumisensa uusnatseista tuli julkiseksi.

Mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta

Holapan mielestä uusnatsien aktivoitumiselle juuri nyt voi olla useita eri syitä.

– Kyse voi olla sekä värväystoiminnasta, että tietynlaisesta pelottelusta, kertoo Holappa haastattelussa.

Hänen mielestään laajassa kampanjassa voi olla kyse mielikuvien luomisesta. Samankaltaista taktiikkaa käytettiin myös hänen aktiivivuosiensa aikoina vuosikymmeniä sitten.

– Katutempauksilla halutaan antaa vaikutelma tai luoda kuva isosta organisaatiosta, jossa on paljon jäseniä, vaikka todellisuus on erilainen. Jos se porukka, joka pitää toimintaa yllä, on riittävän aktiivinen, se antaa kuvan, että toiminnassa olisi mukana paljon ihmisiä, Holappa sanoo.

Sama ajatus voi olla taustalla samanaikaisessa aktivoitumisessa eri paikkakunnilla. Holapan mielestä nyt aktivoituneella kampanjalla on todennäköisesti propagandistinen merkitys.

Se voi liittyä myös 9.4.2020 keskusrikospoliisin tekemän esitutkinnan valmistumiseen, jonka mukaan Kohti vapautta! -liike jatkaa nimissään korkeimman oikeuden väliaikaiseen toimintakieltoon määräämän Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) toimintaa. Asia on edennyt syyttäjälle.

– Kampanjan taustalla voi olla heidän viestinsä, että ”meitä ei voida vaientaa”. Liike ehkä ennakoi, että myös heidät tullaan kieltämään, jonka jälkeen he eivät enää saa omaa ääntään kuuluviin. Se on todennäköisesti yksi syy, miksi näitä lentolehtisiskuja on nyt kiihdytetty, Holappa kertoo.

Kyseessä voi olla myös aitoa rekrytointia

Omakotitalo- ja rivitaloalueille jaettu rasistinen materiaali voi olla Holapan mukaan merkki myös aidosta rekrytoinnista. Holapan mukaan uusnatsien propagandassa pyritään usein tuomaan esiin lähiöiden ongelmia ja erityisesti maahanmuuttajavastaisella propagandalla yritetään herätellä ihmisiä.

Omakotitaloalueella asuvilla ei uusnatsien ajatusmaailman mukaan ole välttämättä tarkkaa käsitystä lähiöelämästä tai siellä esiintyvistä ongelmista, minkä vuoksi omakotitaloalueet voi olla tärkeä propagandan kohde.

– Propagandassa pyritään nostamaan esiin erityisesti maahanmuuttajataustaisten ihmisten tekemiä mahdollisia rikoksia ja saada sen myötä uusia jäseniä tai kannattajia, jotka voivat toimia tukijäsenien roolissa, Holappa kertoo.

Holappa kertoo vuonna 2015 tehdystä vastaavanlaisesta kampanjasta Ruotsissa, jossa Ruotsin vastarintaliike teki kampanjaiskun Tukholman varakkaalle alueelle. Kampanjassa oli mukana provokatiivinen ja rasistinen video, joka oli nimetty ’monikulttuurisuus tulee alueellemme’ tai jotain siihen suuntaan.

Uutta Holapan mielestä on kuitenkin se, että kampanjointia ja värväystä kohdistetaan nyt myös alaikäisiin lapsiin. Ja vieläpä ihan avoimesti.

Uusnatsien nuorisojärjestöön voi hakea jopa 13-vuotias

Nuoria värvätään erityisesti uusnatsistiseen nuorisojärjestöön, joka kelpuuttaa jäsenikseen 13–25 -vuotiaita nuoria. Järjestö, joka kulkee nimellä Kansallissosialistinuoret, toimii avoimen uusnatsistisesti ja sillä on myös omat verkkosivut, joissa natsismia ei juuri peitellä.

Holapan arvion mukaan Oulussa uusnatsien ydinryhmä on kooltaan aika pieni ja todennäköisesti Kohti vapautta! -liikkeen aktiivit ja jäsenet ovat osittain samoja kuin ne, jotka pitävät kansallissosialistinuorten toimintaa yllä.

Silti Holapan mielestä Oulussa nuoret ovat keskiössä ja mukana uusnatsitoiminnassa. He ovat selvästi alaikäisiä, mutta äärioikeistolaisesti ajattelevia. Holapan mukaan kyse on uudesta piirteestä tässä toiminnassa.

– Silloin kun itse olin vastarintaliikkeen toiminnassa mukana, vältettiin ottamasta alaikäisiä toimintaan mukaan. Odotettiin 18 vuoden ikää, että saattoi liittyä järjestöön aktiiviseksi jäseneksi. Nyt parin viimeisen vuoden aikana nuoret tai alaikäiset ovat näytelleet tärkeääkin osaa PVL:n toiminnassa ja uusnatsit ovat tehneet muun muassa mielenosoituksellisia iskuja Helsingin alueen yläasteille, Holappa kertoo.

Miksi uusnatsiliike houkuttaa nuoria?

Holapan mukaan rekrytoinnissa nuoria halutaan erityisesti kannustaa ja innostaa mukaan tämänkaltaiseen toimintaan.

– Jotkut nuoret voivat olla alttiimpia liittymään äärioikeistolaiseen uusnatsitoimintaan. Toki sen itsekin tiedän, kun 14–15 -vuotiaana lähdin itsekin tämänkaltaiseen toimintaan mukaan, Holappa kertoo.

Holappa korostaa asiassa vanhemman vastuuta. Eikä vain lapsen omien vanhempien, vaan ylipäänsä kaikkien aikuisten ihmisten vastuuta.

– Ylipäätään aikuisen ihmisen vastuuta siitä, että heidän pitäisi katsella ja kysellä, miten meidän nuoret voi ja millaisia asioita heillä on mielen päällä. Pelkkä keskustelu ja nuorten huomioon ottaminen eri asioissa ovat varmasti sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä nuorten väkivaltaista radikalisoitumista, kertoo kokemusasiantuntijanakin työskentelevä Holappa.

Holappa auttaa radikalisoituneita irti ääriajattelusta ja on työskennellyt muun muassa Radinet-hankkeessa vuosina 2016-2019.

Myös koulutuksella ja valistuksella on hänen mielestään suuri merkitys. Omassa kodin ympäristössä on tärkeää keskustella mitä tällaiset koteihin jaetut materiaalit ovat, mitkä tahot niitä levittävät ja mikä niiden tarkoitusperä on.

Holapan mielestä on tärkeää, että asioista kirjoitetaan myös medioissa.

Toimiiko media uusnatsien hyväksi?

Usein puhutaan, että ääriliikkeet ovat taitavia manipuloimaan ja käyttämään median uutisointia omiin tarkoitusperiinsä.

Onko näidenkin asioiden uutisoimisessa riski, että uutinen uusnatsien kampanjasta päätyy uusnatsiliikkeen hyödyksi? Holappa ei usko niin.

– Totta kai uusnatsiliike pyrkii ottamaan kaiken mahdollisen hyödyn irti uutisoinnista. Mutta se hyöty kuitenkin kohdistuu jo heidän olemassa oleviin kannattajiin ja niihin ihmisiin, jotka jo valmiiksi ajattelevat asioista samansuuntaisesti kuin mitä Kohti vapautta! -liikkeessä ajetaan, Holappa vastaa.

Paljon suurempana hyötynä Holappa pitää sitä, että uusnatseista ja heidän toiminnastaan uutisoidaan koko kansalle. Ihmisten pitää pystyä tunnistamaan äärioikeiston tuottamat ongelmat ja ymmärtämään, mistä äärioikeistoon liittyvissä asioissa on kyse.

Eli tärkeämpää on kuitenkin uutisoida tällaisista jutuista?