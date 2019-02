Espoossa lunta tuhoaa Suomen ainoa lumensulatuskone – 360 000 euroa maksava laite syö 400 litraa polttoöljyä tunnissa ja hävittää kymmenen kuorma-autokuormallista lunta

Lumensulatuskoneen katolta, muutaman metrin korkeudesta, laskeutuu hymyilevä mies. Espoon katutuotantopäällikkö Teemu Uusikauppila on seurannut koneen käyttöönottoa kolmen päivän ajan ja on tyytyväinen.

Lumille ei enää tilaa

Kymmenen kuorma-autokuormallista lunta tunnissa

Lumimassat ärsyttivät koneen suomalaista "isää"

Kone on tuotu Suomeen Kanadasta, jossa vastaavanlaisia on käytössä kymmeniä. Myös Venäjällä lumensulatuskoneita on käytössä jo yli 50. Näissä maissa koneita on käytetty jo yli kolme vuosikymmentä.