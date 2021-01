Kiistelty lumenajo mereen jatkuu Helsingissä: "Kyllä tämä on vähän nolo juttu"

– Se on Helsingin pitkän aikavälin tahtotila, että halutaan luopua lumen merikaadosta. Tämä on imagohaittana Helsingille huomattava ja lumen mukana menee huomattava määrä roskaa, myös mikromuovia, mereen. Siitä ilman muuta halutaan eroon, mutta kantakaupunki on tiivis alue eikä ole vaihtoehtoja tälle vielä toistaiseksi olemassa. Toivottavasti niitä lähivuosina keksitään, toteaa Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.