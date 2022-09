Helsingissä aletaan jakaa maksuttomia kuukautistuotteita – tästä kokeilussa on kyse: "Voi olla liian iso investointi joillekin opiskelijoille"

Mitä on kuukautisköyhyys?

Kokeilun tarkoitus on kartoittaa kuukautisköyhyyttä, joka on todellinen ongelma monelle menstruoivalle henkilölle ympäri maailman.

– Olemme ymmärtäneet, että kuukautisvälineiden hankkiminen voi olla liian iso investointi joillekin opiskelijoille. Jokaisen opiskelijan on voitava osallistua lähiopetukseen kuukautisista huolimatta. Kokeilun aikana saamme arvokasta tietoa aiheesta ja voimme samalla jatkaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi naisten välttämättömien terveystuotteiden verotuksesta. Kuukautistuotteiden verotusta laskemalla lisäämme tasa-arvoa, sanoo Kasvatuksen koulutuksen toimialan opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö Riina Ståhlberg tiedotteessa.

Hiljattain uutisoimme, että Skotlanti on ensimmäisenä valtiona maailmassa alkanut tarjota ilmaisia kuukautissuojia kaikille niitä tarvitseville. Joissain maissa kuukautisköyhyyteen on puututtu nimenomaan verotuksen avulla. Vuonna 2004 Keniasta tuli ensimmäinen maa, joka teki kuukautissuojista verottomia. Myöhemmin samaan ratkaisuun on päädytty esimerkiksi Kanadassa, Intiassa, Australiassa ja monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa.