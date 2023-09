Lapset tiedustelivat Laitilan kaupunginjohtajalta vastausta ikuisuuspulmaan – "Visainen kysymys aikuistenkin maailmassa"

Kokeilun kautta oikeaan ratkaisuun?

Yksi keskusteluun osallistuneista ehdotti, että päiväkodissa voitaisiin järjestää kokeilu, jossa jokainen voitelee näkkileivän puolikkaat, molemmat eri puolilta, ja sitten arvioivat kumpi on itsestä kivampi.

"Visainen kysymys aikuistenkin maailmassa"

– Tämä näyttää olevan visainen kysymys aikuistenkin maailmassa ja seuraan toki tarkkaan sitä, mihin vaaka kallistuu. Mutta ajattelin kuitenkin lähestyä tätä niin, että mikä on minun oma ajatukseni ja sitten ehkä peilata niitä Twitterissäkin esiin nousseita näkökulmia. Näinkin yksinkertaiseen kysymykseen on yllättävän monta vastausta. Niitä ehkä pohdin lapsille kertoessa.

Kattelus on luvannut vastata lapsille huomenna ”harkitusti ja perustellusti”, niin lasten ei tarvitse odottaa liian kauan. Mutta mikä vastaus tulee olemaan?

– Tämän hetken luonnos päässäni on sellainen, että esikouluikäisenä itse aivan varmasti tykkäsin levittää sille kuoppaisemmalle puolelle. Siihen jäi enemmän leivitettä ja tietysti maistui enemmän. Mutta hiukan kun on tullut ikää lisää, näkkileipäkin on kääntynyt ympäri.