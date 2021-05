Helsingin yliopistossa kehitetty uusi koronan pikatesti – kapasiteetti jopa 500 testiä tunnissa

An­ti­gee­ni­tes­ti tun­nis­ti viruksen lähes aina

Tes­taa­jal­le tur­val­li­nen tapa sel­vit­tää ko­ro­na­tar­tun­ta

– Testin teoreettinen kapasiteetti on erittäin suuri, laskujemme mukaan käsin tehtäviä testejä on mahdollista tehdä jopa 500 kappaletta tunnissa, jos yksi ihminen on testaamassa ja hänellä on käytössään yksi testilaite. Myös testireagenssien kustannus on varsin alhainen, Hepojoki sanoo.