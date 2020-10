Helsingin yliopiston tutkimusryhmä löysi koronaviruksesta "koukun", joka voi paljastaa, miksi tauti tarttuu niin herkästi – tältä se näyttää

Tutkija kertookin, että sama "ylimääräinen osa" on havaittu aikaisemmin esimerkiksi ebolassa ja hivissä. Työryhmässä ymmärrettiinkin pian, että kyseessä on vaarallinen virus.

Miten "koukku" toimii?

Yllä havainnollistava kuva "koukusta", joka on merkitty keskelle vaaleanvihreällä värillä. Oikealla kuvassa on koronaviruksen piikkiproteiini, joka on tunkeutunut alla olevaan, tummanvihreään merkattuun reseptoriin, ace-2:een, solun pinnalla. Koukku vuorostaan on kiinnittynyt vasemmalla vaalean siniseksi merkittyyn solun pinnalta vastalöydettyyn toiseen reseptoriin, neuropiliini 1:een. Kuva: Giuseppi Balistreri Tehnyt: asecondbaystudios.com