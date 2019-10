Helsingin uusin kauppakeskus Mall of Tripla aukeaa Pasilassa – mutta miksi sen nimi on englanninkielinen?

– Se kuvastaa paljon sitä, mikä asiakasfiilis on ja mikä on tarjonta kyseisessä kerroksessa, Kivimäki kertoo.

Mahtuuko Helsinkiin taas uusi kauppakeskus?

– Keskeistä on, mitä sieltä löytyy ja kuinka helppoa siellä on tavata muita ihmisiä. Se on nimenomaan tapaamis- ja kohtaamispaikka. Se on monelle kodin ja työ- tai opiskelupaikan lisäksi se kolmas paikka, missä ollaan, viihdytään ja pysähdytään, hän sanoo.