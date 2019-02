Asiakaskadolla piinatulle kauppakeskus Redille uusi pomo muotimaailmasta

– Maailma muuttuu joka tapauksessa. Sen sijaan, että seurattaisiin vain vierestä, kyllä me REDIssä haluamme olla etujoukoissa tekemässä uutta. Minusta on paljon inspiroivampaa olla muutoksen oikealla puolella, mieluummin toinen jalka tulevaisuudessa kuin pysytellä turvallisesti menneessä, Salminen pohtii tiedotteessa.

Salmisella, 34, on muotikauppataustaa 17 vuoden ajalta. Hän on ollut KappAhlin Suomen toimitusjohtaja sekä Carlingsin maajohtaja. Pari viime vuotta hänellä on ollut oma vaatekauppa Mooster Denim Lahdessa.