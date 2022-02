Kauppakeskus Tripla tuotti ongelmia: YIT:n tulos ja liikevaihto tipahtivat loppuvuonna – koko vuoden tulos nousi

Tripla tuotti suuria ongelmia

Suuria ongelmia YIT:lle on tuottanut muun muassa Tripla-kauppakeskushanke Helsingissä. Yhtiö kertoo, että "projektiportfolion putsaus" on saatettu nyt loppuun.

Käänne toimitilarakentamisessa

Moilanen kertoo, että YIT on nyt valmis kasvamaan valikoiduilla alueilla. Venäjän yksikkö on myynnissä, ja siitä mahdollisesti vapautuvia pääomia on tarkoitus käyttää ensisijaisesti asuntorakentamiseen Suomen, Puolan, Tshekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa.