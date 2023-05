Helsingin täyssähköisen roska-auton käytössä kaksi haastetta ja yksi yllätys

Autolla on karsittu jätekuljetusten aiheuttamia melu- ja lähipäästöjä Helsingin kantakaupungissa. HSY kertoo tiedotteessaan, että kokeilu on antanut arvokasta lisätietoa tulevaisuuden jätehuollon kehittämisestä, ja etenkin yksi asia prototyyppiautossa on yllättänyt erityisen positiivisesti.

Työvuoron aikana ei tarvitse ladata

Ilvesmaalauksella koristeltu täyssähköinen jäteauto on useasta osasta koottu prototyyppi. Sen kulku on selvästi hiljaisempaa dieselkäyttöisiin autoihin verrattuna, eikä se aiheuta ympäristöönsä lainkaan pakokaasupäästöjä.

Kuskitkin tykkäävät

Auton on toteuttanut HSY:lle hollantilainen Emoss, joka on tehnyt konversion Scanian matalahyttisestä 6x2-alustasta. Auton polttomoottori on poistettu, ja tilalle on pantu sähkömoottori, akustot ja tarvittavat voimalinjat. Ajoneuvo on viralliselta merkiltä ja malliltaan Emoss EMS 2728.