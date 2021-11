Posti otti käyttöön raskaan sarjan sähkö-Volvon – tällaisia kuljetuksia sillä ajetaan

Auton akkukapasiteetti on 265 kilowattituntia, jolla saavutetaan noin 200 kilometrin toimintamatka.

Lisäksi Posti on hankkinut pääkaupunkiseudun terminaaliinsa suurteholatausaseman. Asema mahdollistaa akkujen latauksen kuljetustehtävien välissä ja tauoilla, mikä tehostaa auton käyttöastetta. Lyhyetkin 20–30 minuutin välilataukset riittävät hyvin suunnitelluille reiteille ja päivän kuljetustehtäviin.

Ympäristövaatimukset jouduttavat kehitystä

Tuoreimman ilmastotutkimuksen mukaan päästöjä on vähennettävä nopeammin kuin aiemmin on ajateltu. Postin mukaan tuleva vuosikymmen on onnistumisen kannalta kriittinen.