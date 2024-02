Poliisi selvittänyt kaksi Kuopiossa tapahtunutta törkeää ryöstöä

Poliisi kertoo, että jälkimmäisen tapauksen tutkinnassa on tullut esille seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä saman tekijäporukan tehneen vastaavia tekoja myös aiemmin.

Rastaantien epäilty tapon yritys ja törkeä ryöstö

Snellmaninkadun epäilty törkeä ryöstö ja huumausainerikos

Poliisi kertoo selvittäneensä esitutkinnassa ryöstöä. Tutkinnan yhteydessä on käynyt ilmi, että vangittuja on syytä epäillä myös lukuisista muista pahoinpitelyistä ja ryöstöistä Kuopiossa ja muualla Itä-Suomen alueella viime kuukausina. Esitutkinnassa on tullut ilmi muun muassa videomateriaalia, jossa pahoinpitelyjä ja mahdollisia ryöstöjä on kuvattu.