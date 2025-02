Supo: Itämerellä radikaali muutos – "Venäjä on meille pahimmassa tapauksessa eksistentiaalinen uhka"

Itämeren turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti lyhyessä ajassa Itämerellä, varoittaa Suojelupoliisi.

Itämerellä on tapahtunut kuusi putki- tai kaapelivauriota reilun kahden vuoden aikana.

Keskusrikospoliisi tutkii törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä joulupäivänä tapahtuneita kaapelirikkoja. Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn Eagle S -tankkerin epäillään katkaisseen ankkurillaan useita tietoliikennekaapeleita ja Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Viron välillä.

Suojelupoliisin mukaan Itämeren turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti lyhyessä ajassa.

– Paljon on puhuttu siitä, että Itämeri olisi Naton sisämeri, näin tietyllä tavalla on. Toisaalta Venäjän intressit ovat siellä äärimmäisen kriittiset. Ei pelkästään varjolaivasto, vaan myös Kaliningradin geostrateginen asema on Venäjälle äärimmäisen keskeinen. Sitä kautta varmasti intressit yhä useammin risteävät myös Itämerellä, Supon päällikkö Juha Martelius kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Venäjä seuraa tarkasti lännen reaktioita

Supon päällikön mukaan merenkulun vapaus on Venäjälle hyvin herkkä aihe, jota se seuraa tarkasti myöskin siltä kannalta, miten länsi toimii suhteessa varjolaivaston aluksiin.

Supon mukaan Itämerellä liikennöivä varjolaivasto on Venäjälle äärimmäisen tärkeä. Varjolaivaston avulla Venäjä saa tuloja polttoaineesta ja raakaöljystä. Näiden vientitulojen avulla se kykenee käymään sotaa Ukrainaa vastaan.

– Tässä on kyse aika isoista strategisista kysymyksistä. Se, minkä takia niitä aluksia on niin paljon Itämerellä, johtuu juuri siitä, että tämä varjolaivasto mahdollistaa Venäjän toiminnan. Siellä on olemassa hyvin erilaisia aluksia hyvin erilaisilla kyvykkyyksillä. On selvää, että Venäjä on kykenevä ja Venäjä on halukas myöskin toimimaan erilaisissa sabotaaseissa.

"Venäjä ei kaihda keinoja"

Marteliuksen mukaan ei ole lainkaan ihmeellistä, että Suomessa ajatellaan herkästi Venäjän olevan asialla, kun Suomessa tapahtuu esimerkiksi kyberhyökkäyksiä tai kaapelirikkoja. Viime kesänä epäiltiin laajasti, että vesitorneihin kohdistuneet murrot olisivat olleet osa osa Venäjän hybridivaikuttamista.

– Ei varmastikaan ole ihme, jos ajatellaan Venäjän olevan kaiken takana. On hyvä olla hereillä ja valveilla, mutta on myös yhtä tärkeää analysoida sitä tietoa, mitä tapahtuu. Olemme supossa ilman muuta sitä mieltä, kuten varmasti kaikki muutkin viranomaiset Suomessa, että Venäjä on meille pahimmassa tapauksessa eksistentiaalinen uhka.

– Tällä hetkellä Venäjä toimii Euroopassa hyvin pitkälti siten kuin se itse haluaa. Venäjä ei kaihda keinoja saavuttaakseen poliittisia päämääriään erilaisilla keinoilla. Tästä ääriesimerkkinä on sotilaallinen voimankäyttö Ukrainassa. Jos Venäjä on valmis siihen, niin varmasti se on myös kaikkeen muuhun, Martelius toteaa.