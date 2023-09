FBI:n verkkosivuilla kerrotaan, että ryhmä on ainoa kokopäiväinen terrorisminvastainen yksikkö, jonka jäsenet ovat korkeasti koulutettuja erikoisagentteja. Ryhmä kutsutaan paikalle kaikista vaikeimpina aikoina.

Nato syventää yhteistyötä

Helsingin poliisin mukaan Nato-jäsenyys on vienyt suomalaiset turvallisuusviranomaiset uusiin pöytiin, jotka tarjoileva uusia tietoja ja taitoja. Poliisi ei ole tässä poikkeus.

– Nyt yhteistyötä tehdään tiiviisti ja se on myös kahdenkeskistä, mikä on tehnyt siitä konkreettisempaa ja merkityksellisempää. FBI:n tietotaito on maailman ehdotonta kärkeä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.