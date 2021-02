Helsingin koronavirustartunnat nyt ennätystasolla – lauantaina ilmi 274 uutta koronatartuntaa

– Kun hiihtolomat ovat loppumassa niin vaarana on, että koronavirusepidemia edelleen laajenee ihmisten palatessa töihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Pienistäkin flunssan kaltaisista oireista on nyt todella syytä mennä testiin. Jos on oireita, on myös muistettava pysyä kotona. Etätöitä kannattaa nyt suosia kaikkien niiden, joille se on mahdollista, Turpeinen toteaa tiedotteessa.