Helsingin keskustassa suljetaan pian katuja – tässä syy

Pääkaupunkiseudun puolustusta harjoitellaan 5. syyskuuta asti.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Helsingin keskustassa suljetaan katuja Kaartin jääkärirykmentin johtaman Lively Strong 25 -harjoituksen takia.

Kaartin jääkärirykmentin mukaan harjoitus näkyy Helsingin keskustassa ja osa Senaatintorin lähellä olevista teistä suljetaan harjoituksen ajaksi. Alueella on poliiseja, sekä sotilaita ohjaamassa liikennettä.

Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa asiasta muun muassa viestipalvelu X:ssä.

– Liikenne ohjataan kulkemaan valittuja reittejä pitkin. Kaupunkilaisille pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa, mutta liikkumiseen kannattaa varata aikaa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Harjoituksia pidetään myös muualla pääkaupunkiseudulla ja harjoitukset jatkuvat 5. syyskuuta asti.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan paikallisjoukkojen sekä viranomaisten suorituskykyä ja valmiutta vaativiin taistelutehtäviin ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseen, kerrotaan Kaartin jääkärirykmentin tiedotteessa.

Harjoituksiin osallistuu muun muassa Rannikkoprikaati, Karjalan prikaati, Merisotakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu.

Harjoitukseen osallistuu noin 400 henkeä.

Muita osallistuvia viranomaisia ovat Helsingin poliisi, Helsingin pelastuslaitos, Suomenlahden merivartiosto, sekä Helsingin kaupunki.

