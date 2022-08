Puolustusministeri Kaikkonen vieraili maihinnousutukialus USS Kearsargella

USS Kearsarge on Yhdysvaltain laivaston 257-metriä pitkä ja 32,3 metriä leveä maihinnousutukialus. Kyseessä on Wasp-luokkaan kuuluva alus, johon kuuluu esimerkiksi helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Aluksen mukana on 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.